Названы симптомы пониженного давления
Кардиолог, врач функциональной диагностики "Европейского медицинского центра" Рашид Сонгуров перечислил симптомы пониженного давления, передает Day.Az.
В беседе с "Газетой.Ru" во вторник, 8 ноября, специалист рассказал, что артериальная гипотензия (гипотония) - это состояние, характеризующееся снижением артериального давления (АД) менее 100/60 мм рт. ст.
К наиболее частым симптомам, свидетельствующим о значительном падении давления, относятся головокружение, головные боли, нарушение равновесия, рвота и тошнота.
"Также к частым симптомам гипотонии относятся выраженная слабость, потемнение в глазах, ухудшение памяти и работоспособности. При резком падении давления возможен обморок", - отметил врач.
Он добавил, что среди симптомов резкого падения давления - холодные конечности и онемение пальцев рук.
Сонгуров подчеркнул, что выраженность симптомов зависит от степени снижения артериального давления, пишет сайт kp.ru.
Врач посоветовал при появлении вышеперечисленных признаков лечь на спину на горизонтальную поверхность и приподнять ноги, обеспечить доступ свежего воздуха, расстегнуть или снять тесную одежду, выпить крепкого сладкого чая и укрыться, поскольку гипотония сопровождается снижением температуры тела.
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