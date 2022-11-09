Названы симптомы пониженного давления

Кардиолог, врач функциональной диагностики "Европейского медицинского центра" Рашид Сонгуров перечислил симптомы пониженного давления, передает Day.Az.

В беседе с "Газетой.Ru" во вторник, 8 ноября, специалист рассказал, что артериальная гипотензия (гипотония) - это состояние, характеризующееся снижением артериального давления (АД) менее 100/60 мм рт. ст.

К наиболее частым симптомам, свидетельствующим о значительном падении давления, относятся головокружение, головные боли, нарушение равновесия, рвота и тошнота.

"Также к частым симптомам гипотонии относятся выраженная слабость, потемнение в глазах, ухудшение памяти и работоспособности. При резком падении давления возможен обморок", - отметил врач.

Он добавил, что среди симптомов резкого падения давления - холодные конечности и онемение пальцев рук.

Сонгуров подчеркнул, что выраженность симптомов зависит от степени снижения артериального давления, пишет сайт kp.ru.

Врач посоветовал при появлении вышеперечисленных признаков лечь на спину на горизонтальную поверхность и приподнять ноги, обеспечить доступ свежего воздуха, расстегнуть или снять тесную одежду, выпить крепкого сладкого чая и укрыться, поскольку гипотония сопровождается снижением температуры тела.