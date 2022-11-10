Названы причины кожного зуда
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Кожный зуд зачастую является симптомом невроза. Об этом "Вечерней Москве" сообщил психиатр Виталий Ульяненко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отметил специалист, пациенты сталкиваются с проблемой зуда при хроническом стрессе и эмоциональной нестабильности.

По словам врача, из-за нарушения в работе нервной системы зачастую чувствуются неприятные ощущения, из-за чего у пациентов возникает навязчивое желание делать расчесы. Такие действия помогают человеку выразить плохие эмоции и временно успокоиться.

"В первую очередь нужно обратиться к врачу-терапевту или дерматологу и пройти обследование. Когда эти специалисты говорят, что никаких проблем со здоровьем не найдено, необходимо обратиться к психотерапевту", - заключил Ульяненко.