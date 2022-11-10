Найден новый фактор, повышающий риск развития деменции

Исследователи из Университета Квинсленда обнаружили связь между обструктивным апноэ во сне и повышенным риском развития деменции. Работа опубликована в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По оценкам, около 50% пожилых людей страдают обструктивным апноэ во сне, при котором их мышцы горла периодически спадаются и блокируют дыхательные пути во время сна. Это состояние сопровождается нарушением сна.

В экспериментах на мышах ученые показали, что из-за апноэ возникает недостаток кислорода в мозге во время сна. Лишение сна само по себе вызывало у мышей только легкие когнитивные нарушения. Но из-за кислородного голодания у животных появлялись признаки болезни Альцгеймера. Возвращение уровня кислорода к норме остановило когнитивные нарушения и гибель нейронов, а также смягчило симптомы болезни Альцгеймера. Следующим шагом будет определение того, какие уровни гипоксии приводят к дегенерации мозга у людей.

В настоящее время золотым стандартом лечения апноэ является аппарат CPAP. Он поддерживает постоянное положительное давление в дыхательных путях, за счет чего они остаются открытыми во время сна. Ученые предполагают, что CPAP-терапия обструктивного апноэ во сне может снизить риск развития деменции.

Авторы также подчеркнули, что не у всех с обструктивным апноэ во сне развивается слабоумие, но некоторые врачи сообщают о том, что память их пациентов улучшилась после того, как их проблемы со сном были выявлены и вылечены.