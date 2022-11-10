Названы болезни, которые можно определить по лицу

Многие проблемы со здоровьем отражаются на лице, по цвету кожи, наличию отечности или иных изменений опытный врач может заподозрить различные заболевания. Об этом порталу "Доктор Питер" сообщила терапевт Алина Кобозева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Желтушный цвет кожи и слизистых глаз может говорить о проблемах с печенью или желчным пузырем. Болезненно бледная кожа свидетельствует об анемии, нехватке кислорода и заболеваниях сердца.

"Отеки вокруг глаз или одутловатость лица могут говорить о почечной недостаточности. Отечное, бледное лицо с равнодушным взглядом может быть следствием венозного застоя при частых приступах удушья или кашля. Появление покраснений (эритем) в области носа, скул и щек может быть признаком системной красной волчанки", - объяснила врач.

При серьезных нарушениях в работе щитовидной железы могут измениться черты лица, а на кончиках бровей выпадают волоски. Специалист рекомендует при обнаружении хотя бы одного из перечисленных признаков проконсультироваться с врачом.