Названы опасные для жизни болезни зубов

Некоторые зубные болезни могут привести к смерти. Об этом life.ru сообщил главный врач клиники "Мегастом" Владимир Лосев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, пародонтит и воспаление десен могут привести к подвижности зубов, что осложнит лечение.

"Помимо заболеваний пародонта в полости рта могут развиться так называемые флегмоны - острые гнойные воспаления мягких тканей", - предупредил врач.

Как объяснил специалист, флегмоны появляются из-за невылеченного кариеса и могут привести к летальному исходу.

"В итоге зуб становится причиной появления воспалительных процессов, которые начинают возникать в разных отделах - в области лица, шеи, ушей. Может начаться абсцесс - так называют гнойное воспаление, которое происходит в одной области", - предупредил врач.

Специалист добавил, что людям необходимо регулярно посещать профильных врачей, чтобы не запустить болезни, развивающиеся в ротовой полости.

"Раз в два года гигиенист направляет пациентов на снимок, чтобы выявить скрытый кариес и предотвратить любые негативные последствия, которые могут привести к потере зуба или гнойным воспалительным процессам в полости рта, которые могут представлять серьезную опасность для здоровья пациента", - заключил Лосев.