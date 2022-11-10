Электростимуляция спинного мозга вернула парализованным людям способность ходить

Ученые из Швейцарского федерального технологического института Лозанны (EPFL) с помощью стимуляции спинного мозга смогли частично восстановить способность ходить людям, которые ранее считались навсегда парализованными. Результаты опубликованы в Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый метод, названный эпидуральной электрической стимуляцией, опробовали на пациентах с тяжелыми травмами спинного мозга. В ходе клинического испытания у всех участников улучшилась способность ходить (в специальных ходунках для восстановления после травм) сразу же после начала стимуляции. Трое были полностью парализованы ниже пояса и не чувствовали ног после травмы. Некоторые пациенты смогли сохранить улучшенную двигательную функцию даже после прекращения стимуляции.

При этом общая активность нейронов спинного мозга снизилась. Ученые предположили, что эффект связан с активацией определенных нервных клеток. Им удалось найти эти нейроны в экспериментах на мышах.

Ген под названием Vsx2, экпрессирующийся в двух популяциях пояснчных интернейронов, имел решающее значение для восстановления парализованных животных. Блокирование экспрессии этого гена или хроническая дезактивация обнаруженных учеными нейронов приводила к тому, что мыши не могли получить какой-либо пользы от стимуляции.

Работа ученых открывает путь к более целенаправленному лечению парализованных пациентов путем прямого воздействия на обнаруженные нейроны.