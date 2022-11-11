Названы психологические причины набора лишнего веса

Психологические причины набора лишнего веса в беседе с "Мослентой" назвала трансформационный коуч Наталья Козловская, передает Day.Az.

"Первая причина - это включение защитной функции. Когда человек пытается защититься от окружающего мира, его тело подсознательно считывает это намерение и начинает наращивать "броню". Лишний вес - это та самая оболочка, при помощи которой тело защищается", - рассказала Козловская.

Вторая психосоматическая причина лишнего веса - желание быть заметными, важными, продолжила коуч. "В этом случае тело считывает сигнал как необходимость расшириться, чтобы нас заметили. Срабатывает установка: чем я больше, тем чаще меня замечают и, соответственно, больше любят. С помощью лишних килограммов тело говорит: "Я здесь, я есть, любите меня"", - объяснила она.

Третья причина лишнего веса, по словам собеседницы "Мосленты", может говорить о вынужденном молчании: такое случается в ситуациях, когда человек копит в себе эмоции, чувства, слова.

"Это про недосказанность, когда мы стараемся промолчать в ущерб себе, не можем ответить "Нет", стремимся предугадать ожидания окружающих и отвечаем так, как нужно им (но не нам). Конечно же, так проще, чем попытаться отстоять свою точку зрения. При этом эмоции и истинные чувства, которые мы скрываем от всех, накапливаются внутри нас и превращаются в лишние килограммы", - рассказала Козловская.