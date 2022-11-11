Врачи предложили натуральное средство для лечения долгого COVID

Ученые из Аргентины, Канады и Индии в совместном обзорном исследовании показали, что "гормон сна" мелатонин в перспективе может быть использован как средство для лечения долгого COVID благодаря его противовоспалительным свойствам. Выводы опубликованы в журнале Biomolecules, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мелатонин - это гормон, естественным образом вырабатываемый всеми аэробно дышащими организмами, в том числе и человеком. Анализ данных, проведенный учеными из Университета Савееты, Университета Торонто и Католического Аргентинского Университета, подтвердил его антиоксидантные, противовоспалительные, иммуностимулирующие и нейропротекторные свойства, которые могут быть полезны в лечении долгого ковида.

Авторы отметили, что мелатонин уравновешивает воспалительные реакции, снижая уровни провоспалительных цитокинов. Кроме того, гормон регулирует метаболизм амилоида β (Aβ), связанного с болезнью Альцгеймера. Исследования показали, что мелатонин более эффективен в снижении маркеров воспаления COVID-19, чем обычно используемые противовирусные препараты против SARS-CoV-2. Авторы обзора призвали исследователей провести клинические испытания для изучения эффекта мелатонина при лечении длительного COVID.

Чаще всего пациенты с долгим ковид сообщают о мозговом тумане - нарушениях когнитивных функций, включая дисфункцию памяти, концентрации и обучаемости. Такде у пациентов наблюдаются хроническая усталость, слабость, боли в мышцах и повышение температуры. Нередко эти симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев, а вакцинация не защищает от них полностью.