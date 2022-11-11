Найден ген, который позволяет туберкулезу разрушать кости

Биологи обнаружили ген туберкулеза, который помогает вирусу распространяться в костях и повреждать их изнутри. Работа ученых из Университета Дьюка опубликована в журнале Cell, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Считается, что только 2% больных туберкулезом заражаются именно этим видом заболевания. Однако вспышка туберкулеза в округе Уэйк в середине 2000-х годов говорит об обратном.

"У четырех человек из шести туберкулез поразил именно кости, это гораздо больше, чем 2%. Нулевой пациент заразился штаммом во Вьетнаме. Некоторые инфекции имеют тенденцию распространяться в определенных местах. Штаммы бактерии, вызывающей туберкулез, обнаруженные в Америке и Европе, по-видимому, чаще поражают легкие. Однако этот штамм был очень подвижным и мы не знаем, почему", - объяснили ученые.

Чтобы разгадать эту тайну, исследователи решили сравнить штамм, вызвавший вышеупомянутую вспышку, с 225 другими штаммами возбудителя заболевания. Оказалось, что вирус наиболее похож на древний штамм из группы, называемой линией 1, которая особенно распространена в Азии. В США встречаются более современные линии 2, 3 и 4.

Микобактерия туберкулеза обычно поражает тип белых кровяных клеток, называемых макрофагами - клетками, которые поглощают бактерии и другие чужеродные для организма частицы. Одним из инструментов, используемых патогенными бактериями, является набор уникальных химических сигналов - секретируемых факторов - для защиты от иммунной системы и указания своему хозяину-макрофагу, что делать.

Команда Тобина хотела выяснить, что позволяет зараженным вирусом микрофагам стать более подвижными и покидать легкие. Виной этому оказался ген EsxM, который неактивен у современных линий.

По словам ученых, современным штаммам возбудителя туберкулеза, вероятно, выгодно оставаться в легких, поскольку они распространяются по воздуху при дыхании.