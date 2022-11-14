Врач предупредила о вреде домашних солений

Домашняя консервация содержит слишком много соли и уксуса, это может нанести вред здоровью, сообщила врач-гастроэнтеролог лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Употреблять соленые или маринованные овощи ежедневно врач не рекомендует, это приведет к задержке жидкости в организме и отекам, пагубно отразится на состоянии сосудов и сердца.

"Обменные процессы в организме нарушаются, появляются патологии почек. Это может грозить осаждением выводимых солей в области почечных лоханок, что провоцирует мочекаменную болезнь. Маринады с уксусом или лимонной кислотой в консервированных продуктах приводят к обострению проблем с пищеварением", - объяснила гастроэнтеролог.

Во время термической обработки овощей, разрушаются основные витамины и микроэлементы, продукт становится бесполезен. Врач также отметила, что особую опасность могут представлять домашние консервы с добавлением аспирина.