Врач назвала неожиданную пользу стресса

Стресс - естественная реакция организма, без которой человек не смог бы выжить, рассказала в беседе с RT врач-терапевт Надежда Чернышова, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Внезапный стресс способен помочь организму подключить новые силы, у человека начинает сильнее биться сердца, кровь активнее насыщается кислородом, мышцы напрягаются и сокращаются сильнее обычного, это напряжение необходимо для выживания.

"Например, накричал начальник - реакция та же самая: бей или беги. Сердце бьется часто, кровь приливает к щекам, дыхание учащается, мышцы непроизвольно сжимаются. Один из механизмов стресса - это подавление одних функций за счет других. Организм полностью отключает пищеварение, иммунитет, инстинкт продолжения рода. То есть во время стресса эти функции никак не реализуются", - объяснила врач.

При этом никакой пользы организму не несет длительное нахождение в стрессовом состоянии. Постоянное напряжение может привести к негативным последствиям для здоровья.