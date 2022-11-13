Ученые доказали, что аэробика улучшает состояние сосудов у пожилых

Американские ученые доказали, что занятия аэробикой оказывает положительное влияние на здоровье пожилых людей. Как передает Day.Az результате исследования опубликованы в журнале Journal of Applied Physiology.

Специалисты Техасского университета доказали, что у пожилых людей, которые регулярно занимались аэробикой на протяжении одного года, улучшилось насыщение головного мозга кислородом, а также снизилось давление в сонной артерии.

В исследовании приняли участие 73 человека в возрасте от 60 до 80 лет, которые выполняли упражнения на растяжку или занимались быстрой ходьбой.

Через год после начала эксперимента 41 участнику провели анализы мозгового кровотока. По их результатам, у всех улучшилось насыщение головного мозга кровью, снизилось давление в сосудах и вырос уровень кислорода, а частота сердцебиения и артериальное давление остались неизменными.