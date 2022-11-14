Названы две причины возникновения диабета

Диабет условно разделяют на два типа: инсулинозависимый и инсулиннезависимый, диабет первого типа чаще всего появляется еще в детстве, сообщил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причиной возникновения диабета первого типа является генетическая предрасположенность и наследственность. При этом, заболевание может никак не проявлять себя длительное время, как правило, диагноз ставится, когда человек попадает в больницу в критическом состоянии из-за слишком высокого или низкого уровня глюкозы в крови.

"Инсулинозависимый диабет диагностируется в юном возрасте и в ситуации, когда, например, ребенок заболел, попал в больницу или реанимацию, сделали анализы и выяснили, что у него диабет", - объяснил врач.

К диабету второго типа приводит неправильное питание, проблемы с обменом веществ и лишний вес. Развитие болезни можно предотвратить, если полностью изменить свои пищевые привычки, отметил эндокринолог.