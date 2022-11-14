Лишний вес связали с одним из видов рака
Врач-колопроктолог, заведующий отделением Боткинской больницы Департамента здравоохранения Москвы Вадим Кулушев заявил в разговоре с "Мослентой", что избыточная масса тела является риском развития онкозаболевания толстой кишки, передает Day.Az.
"В среднем каждые два лишних килограмма на метр в квадрате увеличивают вероятность развития заболевания. На каждые лишние два сантиметра объема талии риск также увеличивается", - отметил специалист.
Кулушев уточнил, что если лишний вес связан с эндокринологическими нарушениями или приемом препаратов, то стоит минимизировать другие риски: правильно питаться, увеличить физнагрузку, не курить и не злоупотреблять спиртным.
Врач рекомендовал проходить обследования, чтобы было больше шансов выявить рак на ранней стадии, так как никто не застрахован от онкозаболевания.
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