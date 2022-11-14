Найдена причина возникновения когнитивных симптомов при COVID-19

Ученые установили причину таких когнитивных симптомов COVID-19, как "туман в голове". Работа ученых из Каролинского университета опубликована в журнале Molecular Psychiatry, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У некоторых пациентов, зараженных вирусом SARS-CoV-2, при долгом течении болезни могут развиться когнитивные симптомы, например, "туман в голове". При описании своих ощущений больные отмечают, что голова словно ватная, мутная, им тяжело думать и сосредотачиваться. Часто при этом наблюдаются проблемы с краткосрочной памятью и логикой.

Чтобы понять, как именно инфекция влияет на мозг, ученые вырастили органоиды (мини-органы) человеческого мозга. Затем их заразили вирусом SARS-CoV-2.

"Мы обнаружили, что вирус уничтожил большое количество синапсов (связей между клетками мозга) - больше, чем мы ожидали. Это может объяснить, почему у некоторых людей возникают когнитивные проблемы при COVID-19", - отметили ученые.

По их словам, синапсы позволяют нейронам "общаться друг с другом", тем самым обеспечивая нормальное функционирование мозга. Однако в организме предусмотрен механизм по уничтожению старых синапсов и освобождению места для новых связей. За исполнение такого сценария ответственны иммунные клетки мозга - микроглия. По словам ученых, при длительном COVID-19 этот процесс может нарушаться.

"Мы обнаружили, что структура генов, отвечающих за уничтожение старых связей, в органоидах, инфицированных SARS-CoV-2, имитировала изменения, наблюдаемые при нейродегенеративных расстройствах. Это может в какой-то степени объяснить связь между коронавирусом и риском развития определенных неврологических расстройств", - объяснили ученые.

Однако, по словам специалистов, органоидные модели больше похожи на эмбриональный мозг, чем на мозг взрослого человека. Поэтому ученые не могут с уверенностью сказать, что подобные процессы наблюдаются и во взрослом мозге. В дальнейшем ученые планируют провести ряд исследований для подтверждения теории.