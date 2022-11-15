Врач дал рекомендации по предотвращению инсульта

Рекомендации по предотвращению развития инсульта дал в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников, передает Day.Az. Факторами риска развития болезни он назвал гипертонию, повышенный уровень холестерина, повышенный уровень глюкозы, курение, наследственность; возраст за 60 лет, малоподвижный образ жизни и лишний вес.

"Я сам - старый гипертоник. Таблетки я выпил. Измерять давление аппаратом - прошлый век. Все-таки сейчас есть холтеровское мониторирование, оно достаточно доступно. Когда вы носите аппарат, он мерит вам давление ночью, днем, в различных обстоятельствах, и в итоге вы можете посмотреть средний уровень, и тогда уже менять лекарства более прицельно", - отметил он.

Врач порекомендовал бросить курить и следить за уровнем холестерина и сахара в крови. Мясников также отметил, что излишнее потребление соли - это фактор риска не только для возникновения инсульта, но и для инфаркта и рака желудка. ВОЗ относит соль к канцерогенам, напомнил он.