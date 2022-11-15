Врач дала советы по защите от сахарного диабета

Врач-кардиолог Юлия Шатунова рассказала, как снизить уровень холестерина и уменьшить риск возникновения сахарного диабета, передает Day.Az.

В беседе с порталом News.ru в понедельник, 14 ноября, врач отметила, что прежде всего следует отказаться от употребления продуктов с большим содержанием насыщенных жиров. К ним относятся яйца, красное мясо, кисломолочные продукты с повышенным уровнем жира, сало.

Помимо этого, отметила Шатунова, важным этапом улучшения здоровья является избавление от лишнего веса.

"Обязательно займитесь спортом, похудейте. После 35-40 лет это уже не только вопрос эстетики, это продление жизни", - приводит слова эксперта телеканал "360".

Врач пояснила, что лишний вес провоцирует развитие сахарного диабета второго типа и атеросклероза.