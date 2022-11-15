Cтало известно, что означает боль в груди

Боль в груди может быть симптомом разных болезней. Об этом "Вечерней Москве" сообщил кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, при инфаркте болезненные ощущения будут локализироваться в сердце. В таком состоянии у человека возникнет страх смерти и проявится потливость.

Как предупредил Кондрахин, при проблемах с сердцем боль может отдавать в левую руку и лопатку, а также в нижнюю челюсть. В других случаях дискомфорт в груди может означать заболевание органов.

"Это могут быть язва желудка, мышцы, легкие, пищевод. Но любая боль в грудной клетке у лиц старше 45 лет расценивается как боль в сердце, поэтому нужно обращаться к терапевту и начинать с ЭКГ", - отметил Кондрахин.

Как добавил врач, если пациенту меньше 45 лет, такие проявления могут означать проблемы с позвоночником или грудной клеткой, а также развитие сахарного диабета или ожирения.