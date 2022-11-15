Названы способы определить состояние здоровья по коже

Врач-косметолог, врач-дерматолог, заместитель главного врача в клинике "СМ-Косметология" Ольга Андриянова рассказала "Известиям", о каких проблемах может свидетельствовать плохое состояние кожи, передает Day.Az.

Как отметила специалист, кожа лица и кожа тела отражают внутреннее состояние организма. Часто различные изменения в организме могут быть причинами пигментации, появление которой особенно зависит от желчевыделительной системы, содержания различных микроэлементов и состояния печени. Кроме того, пигментация может возникнуть вследствие гормональных изменений организма, беременности и после приема противозачаточных препаратов.

В таком случае проводится полная диагностика, включая лабораторную.

"Если пациент обращается к нам с жалобой на сосудистые изменения, в частности поверхность телеангиэктазии, сосудистые звездочки, гемангиомы, в этом случае также проводится полноценная диагностика с лабораторным выявлением причин данных заболеваний. Чаще всего диагностируется легкая степень, например, купероз или более серьезное поражение, называемое розацеа (розовые угри)", - добавила Андриянова.

Кроме того, у пациента с проблемной кожей могут быть изменения со стороны желудочно-кишечного тракта, кишечника, гепатобилиарной системы, которые чаще всего носят наследственный характер или приобретенный вследствие приема каких-то лекарственных препаратов.

"Как правило, многие дерматологические заболевания связаны напрямую с состоянием желудочно-кишечного тракта, кишечника и желчевыделительной системы", - пояснила дерматолог.

Существует также такое понятие, как гидролиподистрофия (целлюлит), который зачастую свидетельствует об изменениях системы кровообращения и лимфодренажной системы.

Кроме того, о каких-то изменениях могут свидетельствовать родинки и гемангиомы.

Для того чтобы рассмотреть и проанализировать состояние кожи, современные косметологи используют профессиональные гаджеты, которые позволяют оценить состояние кожи, степень пигментации, фотостарение, глубину залегания морщин и степень увлажненности.