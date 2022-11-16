Врач рассказал о последствиях переохлаждения организма

Доктор медицинских наук, главный врач "ИНВИТРО-Москва" Сергей Хомяков рассказал о влиянии холодной погоды на организм, передает Day.Az.

В беседе с "Газетой.Ru" во вторник, 15 ноября, специалист сообщил, что у людей бывает особая форма реакции на холод - холодовая аллергия, или холодовая крапивница. Она проявляется в виде зудящих высыпаний, красных пятен в ответ на локальное или общее охлаждение тела.

Зачастую, отметил врач, она сопровождается слабостью и нервозностью, пишет RT.

По словам Хомякова, при переохлаждении снижается уровень защиты слизистых оболочек, местный иммунитет, а это повышает риск заболеть ОРВИ.

"Холод может вызывать головную боль, воспаление среднего уха, пневмонию, спровоцировать выпадение волос, цистит, простатит, воспаление придатков матки у женщин", - приводит слова врача сайт kp.ru.

Он добавил, что зимой по возможности лучше сохранять физическую активность. Занимаясь спортом на улице, важно подобрать правильную одежду, пишет "Федеральное агентство новостей".