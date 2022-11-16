Кесарево сечение может влиять на иммунитет младенца

Ученые из Эдинбургского университета и Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах выяснили, что способ рождения ребенка связан с реакцией его иммунитета на вакцины в первые недели жизни. Исследование опубликовано в Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследование включили 120 детей, которые были вакцинированы в возрасте 8 и 12 недель от легочных инфекций и менингита. Медики изучили взаимосвязь между кишечными микробами и уровнями антител в слюне после вакцинации. Забор слюны для анализа проводили в возрасте 12 и 18 месяцев.

У младенцев, рожденных с помощью кесарева сечения, уровень антител оказался в 1,7 раз ниже. Еще одним фактором, связанным с эффективностью вакцинации, оказалось грудное вскармливание. Уровень антител был в 3,5 раза выше у детей, рожденных естественным путем, по сравнению с детьми на искусственном вскармливании, также рожденными естественным путем.

Ученые обнаружили, что высокие уровни двух бактерий были связаны с высоким уровнем антител - Bifidobacterium и E.coli. Их ребенок получает при прохождении по родовым путям, а грудное молоко служит источником сахаров, на которых эти бактерии могут развиваться.

Авторы считают, что в будущем, возможно, врачи смогут добавлять эти бактерии детям путем фекальной трансплантации от матери, либо повышать их уровень с помощью пробиотиков.

Кроме того, педиатры могут скорректировать графики вакцинации с учетом способа родов или результатов анализа микробиома ребенка.