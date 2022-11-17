Ученые выяснили, как предсказать тяжелое течение коронавируса

Исследователи из Каролинского института в Швеции обнаружили, что у пациентов с тяжелым течением COVID-19 повышается уровень цитокина IL-26 в крови, что делает его перспективным биомаркером тяжелой формы COVID-19. Выводы представлены в журнале Frontiers in Immunology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщили авторы, ранее было известно, что IL-26 участвует в мобилизации иммунных клеток, которые борются с бактериальными инфекциями в легких, а также с хроническими респираторными заболеваниями.

Чтобы изучить, как молекула участвует в развитии COVID-19, ученые набрали 49 пациентов, которые были госпитализированы с инфекцией SARS-CoV-2 в Стокгольме с июня 2020 года по январь 2021 года. 44 пациента имели тяжелые симптомы и нуждались в кислородной терапии. В тот же период была набрана контрольная группа из 27 здоровых людей.

Исследователи измерили уровни белка IL-26 в крови пациентов и других соединений, связанных с воспалением. Оказалось, что уровни цитокина IL-26 в крови пациентов с COVID-19 были намного выше, чем у здоровых людей.

Высокий уровень IL-26 повышал риск развития цитокинового шторма - чрезмерной и опасной воспалительной реакции, которая встречается при тяжелой форме COVID-19.

По словам авторов, результаты многообещающие, но носят предварительный характер и требуют дальнейшего изучения с участием большей группы пациентов. В случае, если результаты ученых подтвердятся, у исследователей появится новая мишень для терапии коронавируса.