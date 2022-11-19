Врач объяснила, когда горячий душ опасен
Слишком горячий душ может спровоцировать ухудшение состояния, если принимать его при повышенном давлении и во время простуды, сообщила "Москве 24" врач-терапевт Надежда Чернышова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
При высокой температуре не нужно дополнительно согревать организм горячим душем, она поднимется еще выше, также не стоит пытаться справиться с повышенным давлением с помощью горячей воды, состояние может стремительно ухудшиться.
"Лучше всего принимать контрастный душ и чередовать горячую воду с более прохладной, близкой к комнатной температуре. Этого контраста уже будет достаточно для того, чтобы организм это воспринял как мягкое стимулирование иммунитета", - объяснила врач.
Во время простуды не нужно посещать баню или сану, также не стоит париться в состоянии алкогольного опьянения.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре