Врач объяснила, когда горячий душ опасен

Слишком горячий душ может спровоцировать ухудшение состояния, если принимать его при повышенном давлении и во время простуды, сообщила "Москве 24" врач-терапевт Надежда Чернышова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При высокой температуре не нужно дополнительно согревать организм горячим душем, она поднимется еще выше, также не стоит пытаться справиться с повышенным давлением с помощью горячей воды, состояние может стремительно ухудшиться.

"Лучше всего принимать контрастный душ и чередовать горячую воду с более прохладной, близкой к комнатной температуре. Этого контраста уже будет достаточно для того, чтобы организм это воспринял как мягкое стимулирование иммунитета", - объяснила врач.

Во время простуды не нужно посещать баню или сану, также не стоит париться в состоянии алкогольного опьянения.