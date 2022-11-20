Ученые нашли способ борьбы с ДНК-вирусами

Ученые из Университета Рутгерса создали вакцину для защиты ДНК от вирусов. Исследование опубликовано в Cell Reports Methods, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые получили ослабленные штаммы мышиного цитомегаловируса, обработав вирус вещестом центанамицином. В результате вирус был изменен таким образом, что потерял способность воспроизводиться внутри клетки хозяина.

По словам исследователей, когда ослабленные вирусные частицы вводят животным, они стимулируют иммунную систему хозяина искать и уничтожать патогенные вирусные частицы. Этот метод нацелен на ДНК-вирусы - цитомегаловирус, ветряную оспу и простой герпес, которые размножаются, создавая копии своих молекул ДНК. Было показано, что такой подход безопасен и эффективно подавляет вирусные инфекции у лабораторных животных.

Примерно 50% взрослых во всем мире инфицированы цитомегаловирусом. Заражение может иметь серьезные последствия у пациентов с ослабленным иммунитетом, в том числе после пересадки органов. Команда надеется в конечном итоге протестировать метод на людях с целью лечения цитомегаловируса и других ДНК-вирусных инфекций.