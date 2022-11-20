https://news.day.az/medicine/1512818.html Европу ждет мощная эпидемия рака - Причина
Европу ждет мощная эпидемия рака - Причина
Из-за слишком большой сосредоточенности системы здравоохранения Европы на COVID-19 может произойти "эпидемия" рака, пишет Guardian со ссылкой на исследовании Lancet Oncology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным исследования, локдауны и перепрофилирование систем здравоохранения сказались на обследовании и лечении онкобольных. Как сообщили врачи, во время пандемии около миллиона случаев онкологии остались без внимания.
Из-за снижения качества услуг в этой сфере заболевание стали чаще диагностировать на более поздних стадиях. Это может сильно снизить вероятность выживаемости больных, считают эксперты.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре