Европу ждет мощная эпидемия рака

Из-за слишком большой сосредоточенности системы здравоохранения Европы на COVID-19 может произойти "эпидемия" рака, пишет Guardian со ссылкой на исследовании Lancet Oncology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным исследования, локдауны и перепрофилирование систем здравоохранения сказались на обследовании и лечении онкобольных. Как сообщили врачи, во время пандемии около миллиона случаев онкологии остались без внимания.

Из-за снижения качества услуг в этой сфере заболевание стали чаще диагностировать на более поздних стадиях. Это может сильно снизить вероятность выживаемости больных, считают эксперты.