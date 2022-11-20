Назван самый простой способ лечения больного горла
При резкой боли в горле важно не использовать малоэффективные и зачастую опасные народные средства, а отдать предпочтение проверенным лекарственным препаратам, сообщила "Мосленте" врач-отоларинголог "СМ-клиники" Светлана Комарова, передает Day.Az.
Избавиться от болезных ощущений помогут полоскания аптечными антисептическими растворами, применять их стоит только по назначению лечащего врача и согласно инструкции. Регулярные полоскания способны быстро облегчить боль в голе.
"Такая процедура помогает смыть со слизистой бактерии и устранить причину заболевания. Применять в лечении также можно системные противовирусные препараты, антисептические спреи или таблетки для купирования неприятных ощущений в горле", - рассказала врач.
Если инфекция не отступает, появляется боль при глотании и осиплость голоса, то стоит добавить к полосканию антибактериальные препараты в виде таблеток для рассасывания, резюмировала специалист.
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