Назван самый простой способ лечения больного горла

При резкой боли в горле важно не использовать малоэффективные и зачастую опасные народные средства, а отдать предпочтение проверенным лекарственным препаратам, сообщила "Мосленте" врач-отоларинголог "СМ-клиники" Светлана Комарова, передает Day.Az.

Избавиться от болезных ощущений помогут полоскания аптечными антисептическими растворами, применять их стоит только по назначению лечащего врача и согласно инструкции. Регулярные полоскания способны быстро облегчить боль в голе.

"Такая процедура помогает смыть со слизистой бактерии и устранить причину заболевания. Применять в лечении также можно системные противовирусные препараты, антисептические спреи или таблетки для купирования неприятных ощущений в горле", - рассказала врач.

Если инфекция не отступает, появляется боль при глотании и осиплость голоса, то стоит добавить к полосканию антибактериальные препараты в виде таблеток для рассасывания, резюмировала специалист.