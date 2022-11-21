Китай сообщил о первой смерти от COVID-19

Китай сообщил о смерти трех человек в Пекине в минувшие выходные, что стало первыми смертями от COVID-19 за шесть последних месяцев. Причем число случаев растет, несмотря на строгую политику нулевого уровня COVID, передает Day.Az.

Китай является последней крупной экономикой, все еще приверженной политике нетерпимости к вирусу, введены массовые ограничения, тестирования и карантин, в то время как остальной мир приспосабливается к жизни с коронавирусом, пишет The Guardian.

Первой смертью, о которой официальные лица объявили в воскресенье, стал 87-летний мужчина. В понедельник Пекин сообщил о 962 новых случаях заражения по сравнению с 621 случаем днем ранее.

Национальная комиссия здравоохранения заявила в воскресенье, что за предыдущие 24 часа было зарегистрировано 26 824 местных случая заражения по всей стране, что приближается к апрельскому пику. Рост заболеваемости произошел после неожиданного решения властей о смягчении коронавирусных ограничений, в частности сокращения срока карантина для прибывающих в страну туристов. В китайском Центре по контролю и профилактике заболеваний заявили, что возможна и дальнейшая оптимизация карантинных мер.

Тем не менее эксперты считают, что решение о послаблении коронавирусных ограничений принято преждевременно.