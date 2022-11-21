Врач предупредил о вреде соли

Чрезмерное употребление соли значительно увеличивает риск преждевременной смерти, сообщил "Вечерней Москве" врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Здоровый человек в день может съедать только несколько граммов соли, если регулярно досаливать блюда или есть пищу с избыточным содержанием натрия, возрастает рис к развития гипертонии, болезней сердца и мочевыделительной системы.

"Соль может повышать уровень стресса, потому что она повышает артериальное давление. Соль создает отек стенки и повышает чувствительность к сосудосуживающим импульсам. Человек острее реагирует на стресс. Например, что-то происходит, и у человека начинает стучать в висках, болеть голова, колотиться сердце, и от этого он еще больше пугается", - сообщил врач.

Соль может пойти на пользу при постоянном низком давлении и хронической недостаточности надпочечников. Здоровым людям лучше совсем отказаться от досаливания пищи.