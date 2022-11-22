Названы главные правила здорового питания

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал желающих правильно питаться, не наедаться на ночь и избегать потребления колбасы и полуфабрикатов. Главные рекомендации для здорового рациона доктор назвал в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мясников заявил, что правила здоровой диеты предельно простые и помещаются на половину страницы альбомного листа.

"Ограничивать калории. Не есть ничего "белого". [Съедать] полкило овощей и полкило фруктов ежедневно. Ограничивать "красное" мясо. Упор на морскую рыбу. Нет колбасам и полуфабрикатам", - перечислил врач. Он также заявил, что в целях правильного питания нужно не наедаться на ночь и "не бухать". Помимо того, Мясников призвал россиян один раз в день вспотеть от физической нагрузки.

По мнению специалиста, все советы на тему правильного питания сводятся к одной фразе - "не переедать, следить за тем, что и когда ешь, и двигаться". "Все остальное - дань нашей лени, слабохарактерности и желанию без труда вытащить рыбку из пруда!" - добавил медик.