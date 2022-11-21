МРТ показало наличие аномалий в мозгу после COVID-19

В мозгу человека, перенесшего COVID-19, обнаружены аномалии спустя полгода после болезни. Об этом сообщили ученые на ежегодном собрании Североамериканского общества радиологов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, примерно у каждого пятого взрослого человека развиваются долгосрочные последствия COVID-19. Неврологические симптомы включают в себя трудности с мышлением или концентрацией внимания, головную боль, проблемы со сном, головокружение, ощущение покалывания, изменение обоняния или вкуса, а также депрессию или тревогу.

Новое исследование показало, что помимо этих симптомов коронавирус может вызывать реальные изменения мозга. Всего ученые проанализировали МРТ-изображения 46 пациентов, выздоровевших от COVID, и 30 изображений мозга не болевших людей. Визуализация была сделана в течение шести месяцев после выздоровления. Результаты МРТ показали, что у пациентов, выздоровевших от COVID-19, белое вещество лобных долей мозга значительно отличается.

"Эти области мозга связаны с усталостью, бессонницей, беспокойством, депрессией, головными болями и когнитивными проблемами", - поясняют ученые. Кроме того, аномалии были выявлены в правой вентральной области промежуточного мозга. Она отвечает за координацию с эндокринной системой для высвобождения гормонов, передачу сенсорных и двигательных сигналов в кору головного мозга и регуляцию циркадных ритмов (цикл сон-бодрствование).

Авторы планируют повторить это исследование спустя пару лет, чтобы выяснить, являются ли эти изменения постоянными.