ВОЗ определит патогены, которые могут вызвать пандемии в будущем

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала старт глобальной научной инициативе по обновлению списка приоритетных патогенов, которые могут вызвать вспышки или пандемии. Список поможет направить глобальные инвестиции, исследования и разработки, особенно в области разработки новых вакцин, а также методов диагностики и лечения.

В рамках реализации инициативы ВОЗ объединит более 300 ученых, которые рассмотрят данные о 25 семействах вирусов и бактерий, а также о "заболевании X". "Заболевание Х" используется для обозначения неизвестного патогена, который может вызвать серьезную международную эпидемию, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт организации.

Эксперты подготовят список приоритетных патогенов, для изучения которых необходимы дальнейшие исследования и инвестиции. Будут учтены как научные критерии, так и критерии, связанные с риском для общественного здравоохранения, социально-экономическим воздействием, а также вопросами равного доступа к средствам диагностики и лечения.

Впервые список патогенов был опубликован в 2017 году, а последнее совещание по определению приоритетов прошло в 2018 году. Текущий список включает COVID-19, Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку, болезнь, вызванную вирусом Эбола и Марбургскую вирусную болезнь, лихорадку Ласса, Ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжелый острый респираторный синдром (SARS), вирус Нипах и хенипавирусные инфекции, лихорадку Рифт-Валли, вирус Зика и заболевание X.

"Определение приоритетных патогенов и семейств вирусов для проведения исследований и разработки мер противодействия имеет важное значение для быстрого и эффективного реагирования на эпидемии и пандемии. Без значительных инвестиций в научно-исследовательские работы до начала пандемии COVID-19 было бы невозможно разработать безопасные и эффективные вакцины в рекордно короткие сроки", - отметил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Для приоритетных патогенов разрабатываются специальные "дорожные карты" исследований, в которых отмечаются пробелы в знаниях и необходимые для разработки вакцины, методы лечения и диагностические тесты.

"Этот список приоритетных патогенов стал ориентиром для исследовательского сообщества - на чем следует сосредоточить усилия, чтобы справиться со следующей угрозой, - отметила ведущий научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. - Список разработан совместно с экспертами в данной области и является согласованным направлением, в котором мы ‎- глобальное исследовательское сообщество ‎- должны двигаться, прилагать силы и вкладывать средства". Ожидается, что пересмотренный список будет опубликован в первом квартале 2023 года.