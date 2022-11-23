Названы причины и симптомы дефицита витаминов

В осенне-зимний период повышается риск развития нехватки витаминов. О возможных причинах и симптомах гиповитаминоза "Известиям" 23 ноября рассказала врач-терапевт, врач-эндокринолог "ИНВИТРО - Воронеж" Елена Киселева, передает Day.Az.

Она уточнила, что все витамины делятся на жирорастворимые (А, Д, Е, К) и водорастворимые (С, Р, РР, Н и группа В). Жирорастворимые могут накапливаться в жировой ткани и печени, водорастворимые быстро выводятся из организма, и необходимо их постоянное поступление извне. Отсюда и возможные причины нехватки витаминов.

К ним врач отнесла различные виды неполноценного питания, в том числе монодиеты, голодание;

использование искусственно выращенных или рафинированных продуктов с недостаточным содержанием витаминов в составе; прием некоторых лекарственных препаратов, которые препятствую всасыванию витаминов.

Также причиной дефицита витаминов может стать недостаточная инсоляция организма; заболевания, препятствующие усвоению или выработке витаминов (болезни ЖКТ, печени, почек, кожи и т.д). Кроме того, на усвояемость витаминов могут влиять стрессы и физические нагрузки, а также курение.

"Чаще всего встречается недостаточность только отдельных витаминов. Вот именно их в первую очередь нужно восполнить, а потом поддерживать поливитаминными комплексами и периодически следить за сохранением всех показателей на должном уровне. Желательно, чтобы именно врач на основании результатов анализов рекомендовал, какие комплексы с оптимальным содержанием компонентов подходят именно в вашем случае", - подчеркнула Киселева.