Врач назвала продлевающие молодость продукты

Скорость процесса старения зависит от многих факторов и не в последнюю очередь от качества нашего питания. Врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиники" Оксана Михалева в беседе с "Известиями" перечислила продукты, которые помогут продлить молодость организма, передает Day.Az.

"Процесс старения представляет собой хронический вялотекущий воспалительный процесс, связанный с образованием большого количества продуктов окислительного стресса и продуктов конечной гликации. Их образование провоцирует так называемая провоспалительная диета, которая присутствует в питании большинства наших соотечественников", - отметила врач 21 ноября.

По ее словам, такая система питания соответствует западному типу: обилие красного мяса и особенно продуктов мясной гастрономии (переработанного мяса - колбасы, сосиски, пельмени и так далее), много соли, жира и сахара, фастфуд, снеки, сладкие напитки, чрезмерное увлечение алкоголем. Всё это приводит к раннему старению и развитию болезней, предостерегла Михалева.

В противоположность этому существует противовоспалительная диета, которая помогает надолго сохранить молодость организма и замедлить процесс старения. Во всем мире такой диетой считается средиземноморская диета.

"В первую очередь это употребление большого количества фруктов, зелени и овощей (не менее 500 г в день). Овощи и фрукты содержат клетчатку, витамины, минералы, а также огромное количество фитохимических веществ (их сейчас открыто несколько тысяч наименований), которые содержатся только в растительных продуктах и являются мощнейшими антиоксидантами. То есть они предотвращают окислительный стресс и системное воспаление, а значит, непосредственно приостанавливают процесс старения", - пояснила диетолог.

Не менее важным является употребление полезных масел - в их числе оливковое, льняное, соевое и подсолнечное. Однако следует соблюдать норму потребления, поскольку растительное масло - это самый калорийный продукт из всех ныне известных.

"Эти масла содержат кроме витаминов Е и К еще и полиненасыщенные жирные кислоты - омега-3, 6 и 9. Они обладают сильным противовоспалительным действием, защищают организм от атеросклероза и развития онкологических заболеваний, то есть помогают сохранять молодость и здоровье. Сюда же мы добавим орехи и семена, которые богаты той же омегой, белком и важными минералами", - продолжила Михалева.