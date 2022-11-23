Названа неожиданная польза семечек

Семена подсолнечника содержат большое количество витаминов группы В, которые поддерживают нервную систему и снижают уровень стресса, сообщила "Москве 24" врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Регулярное употребление семечек способно избавить от тревожности, укрепить сосуды и снизить высокое давление. Благодаря выокому содержанию растительного белка и витаминов Е и В организм получает необходимую поддержку на клеточном уровне.

"Витамин E улучшает зрение и состояние кожи. Его часто используют в профилактике атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку он помогает сохранить целостность клеток. Он также предохраняет мембраны клеток от окисления, тем самым сохраняя целостность клетки. Если клетка сохранена, значит, она может нормально выполнять свои функции, не разрушаться раньше времени", - объяснила врач.

Семечки богаты клетчаткой, которая положительно влияет на микрофлору кишечника и иммунитет. Однако злоупотреблять ими не стоит при наличии хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и избыточном весе.