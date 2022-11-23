Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена переименовать оспу обезьян в MPOX (Эм-пи-оу-экс), пишет Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как уточнила газета, решение может быть объявлено уже в среду, 23 ноября. Оно было принято в рамках борьбы со стигматизацией (формирование негативного отношения к отдельному человеку или группе людей на основании каких-то особенностей - прим. "Ленты.ру"). Администрация президента США Джо Байдена оказывает давление на ВОЗ и в частном порядке попросила организацию поменять название болезни, уточнило издание.

"США будут принимать меры в одностороннем порядке, если международная организация не будет действовать достаточно быстро", - говорится в статье.