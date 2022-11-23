Названы тревожные сигналы течения ОРВИ у ребенка

Педиатр Европейского медицинского центра Игорь Пушкарев рассказал, на что нужно особенно обратить внимание при выявлении у ребенка ОРВИ. На эту тему он высказался в беседе с "Газетой.Ru" в среду, 23 ноября, передает Day.Az.

"Если ребенок в течение года переносит, к примеру, 10 эпизодов ОРВИ, еще несколько раз кишечные инфекции, но при этом легко и быстро выздоравливает, это говорит о том, что иммунная система организма работает хорошо", - отметил Пушкарев.

По его словам, хуже, когда ребенок болеет не так часто, но при этом каждый раз переносит ОРВИ тяжело, с осложнениями в виде отита, пневмонии или синусита.

"В этом случае стоит насторожиться. Вероятно, иммунитет ребенка как защитный механизм дает сбой", - рассказал врач.

Специалист подчеркнул, что в подобных случаях нужно искать причину с помощью педиатра и дополнительных обследований, которые назначит врач.