Перечислены опасные причины потемнения в глазах

Опасные причины потемнения в глазах перечислили ведущие программы "О самом главном" канала "Россия 1" врач-терапевт Татьяна Шаповаленко и врач-невролог Александр Комаров, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Появление темного пятна перед глазами - грозный симптом. Этому подвержены люди, страдающие артериальной гипертензией. Резкий подъем артериального давления может вызвать кровоизлияние в сетчатку глаза или отслойку сетчатки глаза", - сказала терапевт. Она предупредила, что в таком случае есть риск полностью ослепнуть.

По словам Комарова, потемнение в глазах вызывает и атеросклероз сосудов головного мозга. Такое случается у пожилых людей и указывает на критическую ситуацию, поскольку в мозге образуются атеросклеротические бляшки, нарушающие кровоснабжение органа. Кроме того, потемнение в глазах могут провоцировать паразиты, локализованные в стекловидном теле глаза или в головном мозге.

Врачи назвали и другие причины: темные пятна перед глазами могут появляться при резком падении артериального давления, отравлении некачественными продуктами, передозировке лекарственными средствами.