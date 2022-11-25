Кардиолог назвал тип фигуры с высоким риском болезней сердца

Доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей квалификационной категории Айдар Шарафеев в разговоре с газетой "Известия" заявил, что риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний зависит от типа фигуры, передает Day.Az.

Он отметил, что есть два типа неравномерного распределения жира - по типу "яблока", когда он сосредоточен в области живота; и "груши" - массивные бедра при относительно изящном торсе. Именно первый вариант фигуры, по словам врача, таит в себе опасность.

Шарафеев отметил, что внутрибрюшное ожирение признано важнейшим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. В том числе и фатальных, для людей в возрасте от 35 до 45 лет.

Кардиолог добавил, что у женщин объем талии не должен превышать 94 см, а мужчин - 102 см. При превышении этих показателей - риск болезней сердца возрастает в 1,5 раза.