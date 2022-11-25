В США представлен отчет о возникновении пандемии COVID-19

Сенат США предполагает, что пандемия коронавируса произошла из-за инцидента, связанного с исследованием, сообщается в отчете комитета Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На основе анализа общедоступной информации представляется разумным сделать вывод, что пандемия COVID-19, скорее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованиями", - следует из документа.

Отмечается также, что новая информация, которая будет доступна для проверки, "может изменить эту оценку".

В отчете также говорится о том, что существуют несколько вопросов, ответы на которые помогут сделать выводы о происхождении коронавируса, в частности о том, какой вид животного стал промежуточным "хозяином" для SARS-CoV-2, где находится вирусный резервуар и каким образом коронавирус приобрел свои уникальные генетические особенности.