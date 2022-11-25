О каких заболеваниях может говорить сонливость?

Ирина Терещенко, медицинский директор лаборатории СИТИЛАБ, врач клинической лабораторной диагностики, кандидат медицинских наук объяснила, что постоянная усталость и желание поспать - один из типичных признаков сахарного диабета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Среди других симптомов - чувство жажды и медленная регенерация (например, царапины и порезы, которые заживают дольше обычного)", - уточнила специалист.

По словам специалиста, сонливость может быть признаком анемии.

"Мозгу и всему нашему телу для правильной работы требуется кислород. При железодефицитной анемии снижен уровень железа в крови, из-за чего кислород не попадает в ткани в нужном количестве", - рассказала Терещенко.

Сонливость возникает и при некоторых заболеваниях щитовидной железы. "При гипотиреозе (сниженной функции щитовидной железы) замедляются все процессы в организме, возникает слабость, сонливость, а также увеличивается вес, у женщин нарушается менструальный цикл", - рассказала специалист.

Причиной сонливости может быть недостаток витаминов и минералов. "Железо, витамин D, Е, В12, цинк, магний, калий - основные вещества, от которых зависит наша бодрость. При слабости рекомендуется проверить их содержание в крови. Особенное внимание стоит уделить витамину D - более 70% россиян страдают от его дефицита", - рассказала Терещенко.

"Если все же лабораторные анализы оказались в порядке, стоит обратиться к психотерапевту, возможно, дело в депрессивных состояниях", - посоветовала врач.