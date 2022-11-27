Названы ключевые признаки обезвоживания

Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова заявила, что питьевой режим важно соблюдать не только в жару, но и в холода, чтобы избежать обезвоживания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Употребление воды, во-первых, является простым способом провести детоксикацию. Во-вторых, вода позволяет организму получать энергию за счет деления клеток, распада микроэлементов: без воды эти процессы невозможны, и человек не согреется", - заявила Богданова.

Она отметила, что усталость по утрам, раздражительность, плохая память, тусклая кожа - все это может быть признаками обезвоживания.

"Зрение может начать резко портиться, потому что стекловидное тело в глазу на 90% состоит из воды", - уточнила диетолог. Кроме того, на обезвоживание могут указывать появление небольших жировых отложений на животе и беспричинное чувство голода.

Богданова добавила, что человек должен употреблять 30 гр воды на 1 кг веса.