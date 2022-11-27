Названы пять продуктов для улучшения памяти

Добавив в рацион пять продуктов, можно улучшить память, концентрацию внимания и состояние здоровья в целом, уверен эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. В беседе с изданием "Тюменская область сегодня" специалист назвал пять продуктов, которые повысят эффективность интеллектуальной деятельности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первое, что важно добавить в рацион, - зеленые листовые овощи: салат, укроп, шпинат, мяту и другие. По словам Лебедева, в такой зелени содержится витаминов группы В, витамин К, провитамин А и фолиевая кислота. Регулярная подпитка организма этими витаминами улучшит память, снизит риск ожирения и сердечно-сосудистой патологии, сахарного диабета.

Второй необходимый продукт - рыба жирных сортов. В ней содержатся незаменимые жиры омега-3 и жирные кислоты, которые предотвращают развитие атеросклероза. Умеренное количество рыбы, вроде семги, форели или горбуши в рационе, поможет замедлить возрастное снижение умственных способностей.

Третий продукт - ягоды. "Они богаты натуральными растительными пигментами, способствующими улучшению мозговой деятельности. Они улучшают интеллектуальную работоспособность, увеличивая кровоснабжение, ускоряя доставку кислорода в головной мозг и защищая сосуды. В результате этих процессов повышаются интеллектуальные возможности и способность усвоения информации. Пигменты помогают улучшить память", - объяснил эксперт.

Также в в рацион важно включить чай и кофе. Эти напитки способны увеличить способности человека обрабатывать большие потоки информации.

Пятый продукт - орехи. Специалист напомнил, что орехи - источник белка, жиров, клетчатки и многих минералов, необходимых для полноценной работы мозга.