Врач назвала самые частые «скрытые» болезни

Некоторые заболевания долгое время никак не проявляются, из-за чего пациенты могут и не подозревать об их наличии. О самых распространенных "безмолвных врагах" 26 ноября рассказала "Известиям" врач-кардиолог "СМ-Клиники" Елена Евтушенко, передает Day.Az.

Так, одним из таких заболеваний является артериальная гипертензия. Зачастую при случайном измерении регистрируется повышение давления - 140-160/80-90 мм рт. ст.

"При этом пациенты не чувствуют ухудшения в самочувствии и, соответственно, считают, что лечить его не надо. Если у человека повышено давление более 30% времени в течение суток, это приводит к утолщению стенок сердца, увеличению размеров и в дальнейшем к развитию сердечной недостаточности. С другой стороны повышенное давление, особенно если есть еще и атеросклероз сонных артерий, также является причиной инсультов", - предостерегла врач.

Не менее опасными "скрытыми" недугами являются дислипидемия и атеросклероз - две стадии одного процесса. Выявляются лабораторно (повышение уровня липидов крови) и при ультразвуковом исследовании сосудов. Само по себе повышение липидов крови не приводит к каким-либо неприятным ощущениям. Так же как и наличие бляшек в сосудах шеи, если они не перекрывают значимо (более 50-75%) просвета сосуда.

"Нужно ли это лечить? Если есть бляшка, то сразу назначается медикаментозная терапия, потому что резко возрастает риск развития мозгового инсульта или инфаркта миокарда, что может привести к инвалидизации или смерти. Если бляшка еще не образовалась, то решение о необходимости медикаментозной терапии принимается на основании оценки сердечно-сосудистого риска индивидуально у каждого пациента", - продолжила Евтушенко.

К числу "коварных" заболеваний она также отнесла сахарный диабет второго типа, который не дает о себе знать в течение долго времени.

"Повышение глюкозы в крови тоже "не болит". Но даже небольшое повышение глюкозы через определенное время приводит к поражению мелких сосудов и нервных окончаний. Это приводит к гипоксии органов, с одной стороны, и к снижению чувствительности к боли, с другой стороны (инфаркты миокарда у таких пациентов могут протекать без болевого синдрома)", - отметила кардиолог.

Она также предупредила об опасности врожденного порока сердца, который в некоторых случаях протекает бессимптомно. У взрослых чаще всего его обнаруживают случайно при выполнении УЗИ сердца. Эта патология имеет важное значение для девушек, планирующих беременность. Для них меняется класс риска, рекомендуются роды в специализированном роддоме, особенно если есть варикозное расширение вен ног, признаки повышенного тромбообразования в связи с рисками развития парадоксальных инсультов.