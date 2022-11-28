Названы продукты для улучшения пищеварения

Нормализуют работу пищеварительной системы организма всего три группы продуктов, их обязательно стоит включить в рацион. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом "Вечерней Москве" сообщил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Здоровая система пищеварения способствует поддержанию иммунитета, который противостоит проникновению в организм вирусов и патогенных бактерий, улучшает общее состояние здоровья. Чтобы улучшить пищеварение, необходимо включить в рацион кисломолочные продукты и жгучие пряности.

"Пряности являются стимуляторами пищеварения. Они облегчают процесс пищеварения, а также стимулируют выработку пищеварительных соков и вывод желчи, также стоит употреблять лук, чеснок, куркуму, перец, жгучий перец", - объяснил врач.

В рацион обязательно необходимо добавить овощи, богатые растительной клетчаткой, стоит хотя бы раз в день есть хлеб грубого помола, овсяную или гречневую кашу. Эти продукты снижают кислотность желудка и защищают от воспалений.