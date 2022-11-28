Врач рассказала о связи генетики и избыточного веса

Врач-генетик, член Экспертного совета лаборатории "Гемотест" Ирина Колесникова в разговоре с газетой "Известия" посоветовала не тратить время и силы на поиск диеты для похудения, а сделать генетический тест, передает Day.Az.

"Проблема заключается в том, что каждый человек и заложенная в нем информация уникальны. <...> Вовне нужно искать мотивацию, а вот подобрать эффективную схему похудения можно только отталкиваясь от <...> особенностей своего организма, в том числе генетических", - отметила Колесникова.

Она рассказала, что ученые обнаруживают в генах варианты, связанные с пищевым поведением и обменом веществ. Врожденный фактор может предрасполагать к избыточному весу.

"Сегодня по результатам ДНК-теста можно, например, понять, есть ли предрасположенность к нарушению энергетического обмена, к сахарному диабету и инсулинорезистентности", - указала врач.

При обнаружении определенных вариантов в генах, врачи могут подобрать для пациента индивидуальные рекомендации, которые помогут избавиться от проблем.