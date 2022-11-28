Главный инфекционист США призвал не исключать лабораторное происхождение коронавируса

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США и старший советник американского президента по медицинским вопросам Энтони Фаучи, который в декабре покинет занимаемые посты, заявил, что не исключает версию об утечке COVID-19 из лаборатории в Китае, хотя научные данные до сих пор говорили о его естественном происхождении, и призвал учитывать эту теорию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я совершенно открыт к этому, несмотря на то что говорят, будто я так не считаю. Я совершенно не исключаю этого. Но если посмотреть на перевес доказательств, собранных международной группой очень уважаемых эволюционных вирусологов, то они считают и написали об этом рецензированные статьи, что доказательства убедительно указывают на то, что вирус естественным образом перепрыгнул с летучей мыши на животных и затем на человека. Это не было окончательно доказано, но доказательства этого довольно сильны. Тем не менее мы все должны открыто смотреть на происхождение вируса", - сказал ученый в интервью телеканалу NBC, вышедшем в эфир в воскресенье.

Он отметил, что для определения источника коронавируса специалистам необходимо попасть в Китай и посмотреть, "что там происходило, посмотреть на эпидемиологию". Ученые уже посещали КНР, но, по словам Фаучи, это было "недостаточно прозрачно".

В совместном отчете Всемирной организации здравоохранения и Китая, опубликованном в марте 2021 года по итогам международной миссии в Ухань, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей. Однако исследователи не пришли к окончательному выводу о том, как именно вирус попал на уханьский рынок морепродуктов "Хуанань". Также высказывались предположения о его лабораторном происхождении.