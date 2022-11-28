Почему нельзя укутывать шею шарфом во время простуды? - отвечает врач
Обматывать шею шарфом во время простуды бесполезно и может быть даже опасно, сообщила порталу News.ru врач-терапевт Оксана Булгакова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Теплый шарф создает иллюзию облегчения боли в горле при простуде и ангине, но не имеет какого-либо лечебного эффекта. Нагревание горла может привести к усиленному размножению патогенных организмов и усугубит состояние.
"Как и с горчичниками, шарф дает мнимое улучшение состояние, больше похоже на эффект плацебо. В квартире вы горло не застудите повторно, если, конечно, не жить зимой на балконе. В тепле микробы не погибают, а размножаются еще активнее", - объяснила врач.
Также не стоит увлекаться прогреванием носа народными способами, можно спровоцировать развитие гайморита. Во время простуды терапевт рекомендует уделять внимание питьевому режиму, жидкость помогает выводить из организма токсические вещества.
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