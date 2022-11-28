Психолог объяснил опасность работы в ночные часы

Недостаток сна в ночное время вызывает повышенную возбудимость, тревогу, депрессию, перепады настроения и падение работоспособности, а также ряд других проблем со здоровьем. Об этом 28 ноября рассказал бизнес-психолог и клинический психолог Станислав Самбурский, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он напомнил, что в ночные часы организм отдыхает, вырабатываются множество активных веществ и гормонов, которые регулируют эндокринную, сердечно-сосудистую системы. Нарушение ночного сна в итоге повышает риск развития гипертонии и сахарного диабета, отметил врач.

При правильном режиме перед сном у человека активизируется парасимпатическая нервная система, отвечающая за полноценный отдых, усвоение питательных веществ, восстановление тканей и клеток, сказал он.

"Если работать ночью, это физиологический порядок нарушается, при этом происходит активация противоположных сторон вегетативной нервной системы. В результате начинаются скачки артериального давления, что может привести к инсульту и инфаркту", - цитирует Самбурского "Газета.Ru".

Кроме того, работа ночью провоцирует дисбаланс дофамина, серотонина и норадреналина в головном мозге, что приводит к депрессии и тревоге, а также снижению внимания и усвоения информации. В итоге у человека развивается бессонница, сопровождаемая тревогой. Это, в свою очередь, грозит ожирением и повышением уровня холестерина в крови.

"Работа в ночное время увеличивает и риск развития рака. Причина кроется в том же нарушении уровня мелатонина, который является природным антиоксидантом и играет важную роль в сдерживании неконтролируемого роста клеток", - добавил эксперт.

Он напомнил, что ученые также установили связь между ночной работой и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.