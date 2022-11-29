Почему иммунитет не нужно «поднимать»? - объясняет врач
Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал, что в осенне-зимний сезон многие пытаются повысить иммунитет и объяснил, почему этого не стоит делать и как помочь иммунной системе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, в приеме лекарств и витаминных препаратов для "поднятия" иммунитета нет смысла.
"Лучше всего эту систему не трогать. К счастью, она на наши поползновения обычно не реагирует. Мы можем пить все что угодно, но на иммунитет это не повлияет", - рассказал Водовозов.
Он отметил, что человеку не нужен "мощный иммунный ответ".
Аутоиммунная патология, например, - это и есть более мощный иммунный ответ. Или гипериммунная реакция, о ней уже многие слышали, цитокиновый шторм, который во время COVID-19 убивал людей, - это тоже повышенный иммунитет", - подчеркнул врач.
Он добавил, что иммунная система будет адекватно реагировать на угрозы, если вести здоровый образ жизни.
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