Почему иммунитет не нужно «поднимать»?

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал, что в осенне-зимний сезон многие пытаются повысить иммунитет и объяснил, почему этого не стоит делать и как помочь иммунной системе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в приеме лекарств и витаминных препаратов для "поднятия" иммунитета нет смысла.

"Лучше всего эту систему не трогать. К счастью, она на наши поползновения обычно не реагирует. Мы можем пить все что угодно, но на иммунитет это не повлияет", - рассказал Водовозов.

Он отметил, что человеку не нужен "мощный иммунный ответ".

Аутоиммунная патология, например, - это и есть более мощный иммунный ответ. Или гипериммунная реакция, о ней уже многие слышали, цитокиновый шторм, который во время COVID-19 убивал людей, - это тоже повышенный иммунитет", - подчеркнул врач.

Он добавил, что иммунная система будет адекватно реагировать на угрозы, если вести здоровый образ жизни.