Врач назвал признаки смертельной болезни

Пожелтение кожи и белков глаз могут быть симптомами механической желтухи или рака печени, предупредил хирург "СМ-Клиники" Ильдус Мухаметов. Врач назвал "Ленте.ру" и другие признаки этой смертельной болезни, передает Day.Az.

Изменение цвета кожи и белков глаз - симптом, который нельзя игнорировать, заявил врач. Если он сочетается с общим недомоганием, усталостью, болями в правом подреберье, то высока вероятность, что так проявляется механическая желтуха.

По словам Мухаметова, желтуху принято считать младенческим заболеванием. Как правило, оно возникает на второй-третий день после рождения ребенка, имеет вирусную природу и зачастую проходит за пару недель. Механической желтухой болеют взрослые люди, и она гораздо опаснее.

На появление желтого пигмента на коже и слизистых влияет переизбыток билирубина. Это вещество желтого цвета, образующееся при расщеплении красных кровяных телец. Когда эритроциты погибают, печень утилизирует их. Но если разрушенных эритроцитов слишком много, печень не справляется, и билирубин накапливается в критических количествах, сообщил врач.

Пожелтение вкупе с потемнением мочи, кожным зудом, снижением артериального давления, тошнотой и рвотой, повышением температуры тела, привкусом горечи во рту и светлым калом указывают на крайне опасные состояния - заболевание поджелудочной железы, воспаление желчевыводящих путей, а также опухоли, в том числе злокачественные, разъяснил собеседник "Ленты.ру".

"Если опухоль настолько выросла, что сдавила желчный проток, мы имеем дело с пациентом на III-IV стадии заболевания и невысокими шансами на выздоровление. Если пациент поступает в клинику с явными признаками механической желтухи, первое, что будут делать специалисты, - всеми силами снижать уровень билирубина в его крови, чтобы предотвратить самое страшное", - объяснил Мухаметов.

По его словам, снижение уровня билирубина в крови жизненно необходимо для того, чтобы приступить к лечению, будь то хирургическое вмешательство, химиотерапия, лучевая терапия. Затем врачи должны решить проблему с желчеоттоком: пациенту ставят дренаж, делают шунтирование или устанавливают стент в желчный проток. Обычно после этой манипуляции симптомы желтухи проходят уже через две-три недели.

"Однако давать прогнозы в случае с механической желтухой как проявлением рака врачи не берутся. Поскольку речь идет о поздних стадиях болезни, то лишь в исключительных ситуациях получается достичь ремиссии", - резюмировал хирург.